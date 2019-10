Corriere dello Sport contro Giacomelli: "Era rigore, ma anche col fallo in attacco non nasceva il 2-2"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport elenca gli errori di Giacomelli, arbitro protagonista (ma in negativo) della sfida contro l'Atalanta. Oltre al rigore negato, netto ed evidente, il quotidiano sottolinea: "Ma se vogliamo far pesare come falloso quell’intervento di Llorente, bene, allora Giacomelli s’è perso un fallo grosso così (con tanto di provvedimento disciplinare, forse più tendente all’arancione che al giallo) e non fischiandolo ha comunque macchiato l’azione successiva, che ha portato alla rete di Ilicic. Non nuovo, l’arbitro di Trieste, a topiche del genere (a Roma, sponda Lazio, ricordano ancora l’episodio di Lazio-Torino, che gli costò lo stop tecnico). Conta zero, a questo punto, che Ilicic sia in gioco (c’è Maksimovic) al momento del passaggio di Toloi sul 2-2. Conta ancora meno che la rete di Milik sia buona (lo tengono in gioco Toloi e Hateboer sull’assist di Fabian Ruiz)".