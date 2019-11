Corriere di Bergamo: "Un caso di Stato il rigore che non c'è". Il leghista Belotti: "Piagnisteo napoletano"

"Un caso di Stato il rigore che non c'è". Titola così in prima pagina il Corriere di Bergamo questa mattina in edicola. Il riferimento va al rigore non concesso al Napoli durante la gara fra la squadra di Ancelotti e l'Atalanta, per il quale i partenopei hanno polemizzato molto: "E' scattata un'interrogazione parlamentare bipartisan al ministro dello Sport per il presunto rigore negato al Napoli contro l'Atalanta: 'Il governo assuma iniziative per assicurare milioni di appassionati di calcio la regolarità del campionato di Serie A', la richiesta di deputati e senatori. Risponde il leghista e atalantino Belotti: "Solito piagnisteo partenopeo".