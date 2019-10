Corriere di Verona: "Hellas, Pessina si candida a jolly al San Paolo"

"E' il giorno di Napoli-Hellas, Pessina si candida a jolly": questo il titolo scelto dal Corriere di Verona in edicola oggi. Alle 18 i gialloblù sfidano il Napoli al San Paolo dove non vincono dal 1983. Juric alle prese con le ultime scelte per l’attacco, con Pessina che potrebbe essere il jolly a sorpresa da schierare per combattere contro la difesa azzurra.