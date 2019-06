Corriere - Sarri alla Juve: le 6 incompatibilità che il tecnico e il club dovranno risolvere

Elogi ma anche perplessità per il passaggio di Maurizio Sarri alla Juve. Sulle colonne online del Corriere.it il giornalista Tommaso Pellizzari elenca sei incompatibilità tra il tecnico toscano e la Juve che andranno risolve in breve tempo. Ovvero: modo di giocare, ispirazione (ricordate l'elogio all'Olanda degli anni 70 che non vinse?), il dogmatismo, la politica, le letture e i modi caratteriali. Una bella sfida, per Sarri.