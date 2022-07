Corsa a Kim, nuovo incontro col Fenerbahce: ADL non vuole versare i 20mln della clausola

Per Kim Min-jae, obiettivo concreto del Napoli, ma come insegna il passatto De Laurentiis non vuole scendere a compromessi.

TuttoNapoli.net Per Kim Min-jae, obiettivo concreto del Napoli, ma come insegna il passato De Laurentiis non vuole scendere a compromessi. La situazione relativa al sudcoreano del Fenerbahce, invece, è diversa: il club partenopeo non vuole versare i 20 milioni della clausola e in queste ore i due club si incontreranno per discutere della questione. Ricordiamo che il Rennes è molto forte sul calciatore. Lo riferisce l'edizione odierna de Il Mattino.