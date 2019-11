CorSera - ADL apre ai premi partita: ecco cosa vuole vedere nelle prossime 4 di campionato

Bologna, Udinese, Parma e Sassuolo. Quattro partite che saranno una verifica per il Napoli, chiamato a risalire la classifica in campionato. Da domani al 22 dicembre, quattro partite fondamentali per la squadra di Carlo Ancelotti. Non solo per i punti in palio, ma anche per il discorso multe, per una mera questione ambientale. Come riferito dal Corriere della Sera, infatti, questo ciclo di verifica potrebbe aprire un nuovo dialogo sul fronte dei premi alla squadra. De Laurentiis chiede cuore, vittorie e soprattutto carattere e spirito di gruppo.