CorSera - ADL conferma fiducia ad Ancelotti, ma sta per arrivare l'ultimo appello

Nonostante la sconfitta col Bologna il Napoli non cambia. Carlo Ancelotti resta in panchina. La fiducia gli è stata rinnovata, in uguale misura De Laurentiis lo ha appoggiato, fa sapere l'edizione odierna del Corriere della Sera. Resta ora la verifica del campo che vedrà il Napoli impegnato sabato a Udine e martedì prossimo al San Paolo contro il Genk in Champions. Ultimo appello? Probabilmente per De Laurentiis è così, scrive il quotidiano. Dunque l'allenatore non ha troppo tempo a sua disposizione per invertire la rotta.