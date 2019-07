CorSera - ADL e le alleanze con Mendes e Raiola, cosi il patron ha stravolto opinioni ed abitudini

Il mercato del Napoli sta prendendo forma con il passare delle settimane. Sono tanti i nomi importanti sui quali il club sta lavorando, ed uno come Manolas già portato anche a termine. Il Napoli sta cambiando pelle, modificando un modus operandi che sta permettendo al club azzurro di poter accostarsi anche a campioni del calibro di James.

Eppure, come scrive oggi Il Corriere della Sera, il tutto è stato possibile proprio grazie al cambio di prospettiva di Aurelio De Laurentiis, pronto a stringere alleanze con i procuratori, definiti nemici fino a qualche tempo fa: "È seduto al tavolo del mercato con Mino Raiola e Jorge Mendes con disinvoltura, tratta giocatori a cifre con molti zeri e sancisce il principio che stare sull’otto volante si può e si deve, per raggiungere il paradiso del calcio: Manolas (già acquistato), James Rodriguez (a un passo) e Lozano sono diventati sogni possibili per il Napoli di Aurelio De Laurentiis che ha così ufficialmente lanciato il guanto di sfida alla Juventus. Dopo 14 anni alla guida del club ha intrapreso una nuova strada, scegliendo la motivazione. Per dirla come Thomas Jefferson: se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare ciò che non hai mai fatto.

Un’illuminazione che il presidente ha fatto propria, stravolgendo opinioni e abitudini, intuendo che certe operazioni diventano possibili grazie alle alleanze. Si è più forti con i poteri forti del mercato, i procuratori. Non gente qualsiasi, però. Forse gli stessi che un tempo, neanche troppo lontano, De Laurentiis definiva «il cancro del calcio», quelli che... con commissioni da capogiro; quelli che... se vuoi i top player e hai la forza economica di non badare troppo alle spese, sono lì per trattare. E se ti chiami Napoli e sei quindicesimo nel ranking europeo, davanti a squadre come Tottenham e Manchester United, la linea di credito è subito aperta".