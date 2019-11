Corsera - ADL potrebbe chiedere risarcimento danni per l'immagine lesa della società

Aurelio De Laurentiis sta studiando la sanzione per la squadra dopo l'ammutinamento post Napoli-Salisburgo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera: "In questa fase Aurelio De Laurentiis è alla finestra, ha deciso di multare i suoi calciatori (come da regolamento detraendo il 5 per cento sullo stipendio lordo) e valuta se imputare loro anche il danno di immagine. La squadra mantiene la sua posizione di intransigenza verso il club, ma non c’è un capo che detta la linea. Tutti leader, nessun leader: è nata così la rivolta più grande di tutti i tempi. Dalla forza e anche dall’incoscienza di un gruppo che all’improvviso si è spinto irragionevolmente oltre.