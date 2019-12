Corsera - Ancelotti con il bastone tra le mani: nessuno sconto alla squadra

Nessuno sconto ai suoi calciatori per Carlo Ancelotti. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che commenta le parole del tecnico nel post gara: "A cuore aperto e con il bastone tra le mani, Ancelotti esce per la prima volta allo scoperto: non fa sconti a nessuno, assumendosi una buona parte di responsabilità. La sconfitta contro il Bologna è la punta dell’iceberg: Carletto passa all’attacco, così arrabbiato a Napoli non si era visto mai. La crisi è profonda (sei pareggi e due sconfitte nelle ultime 8 partite), tanto vale prendere il toro per le corna, lasciare da parte la calma e l’equilibrio, dare all’inverno nero un nome e un cognome: crisi. E sperare che non sia troppo tardi. Sceglie il pugno duro: 'I miei non danno quel che possono. Dovranno confrontarsi con me, e lo faremo subito. Non c’è compattezza, manca equilibrio e applicazione. Se la squadra mi aiuterà a trovare rimedi, bene. Altrimenti dovrò farlo da solo'.