Corsera - Ancelotti dopo Manolas prova a convincere Icardi: Maurito il sogno per l'attacco

"Cerchiamo un attaccante che sappia ribaltare l’azione in maniera veloce" ha dichiarato il ds Giuntoli dopo il 4-0 rimediato dai partenopei in amichevole con il Barcellona, fissando dunque dei criteri per il mercato azzurro. Sul tema scrive così l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Il sogno per il reparto offensivo resta Mauro Icardi, per il quale dopo il contatto De Laurentiis-Wanda, nelle ultime ore si sta muovendo Carlo Ancelotti. Ha convinto al telefono Manolas, chissà se persuaderà anche l’argentino".