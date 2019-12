CorSera - Ancelotti già sapeva dell'addio: ha strappato una promessa ad ADL

Carlo Ancelotti sapeva di essere ai titoli di coda prima della gara col Genk. Dopo si sforzava di apparire sereno, ma il suo destino era ormai chiaro. C'è stata la cena con De Laurentiis, è durata un'ora, poi l'esonero ufficiale. Non andrà via subito, Ancelotti, si godrà almeno fino a Natale la sua casa con vista sul Golfo. L'edizione odierna del Corriere della Sera fa sapere che Ancelotti ha strappato al presidente la promessa che nel caso in cui trovasse un’altra squadra (l’Arsenal resta in pole) sarà liberato.