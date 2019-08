Corsera - Ancelotti ha fretta sul mercato, James non si sblocca: ADL non va oltre il prestito

A dodici giorni dall’esordio in campionato, la sera di sabato 24 a Firenze, Carlo Ancelotti ha fretta. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che parla così del mercato azzurro: "Da tutta l’estate aspetta James Rodriguez, per il quale l’infinita trattativa con il Real ancora non si è sbloccata. Perez, che non conta più sul colombiano conteso anche dall’Atletico Madrid, intende monetizzare con una cessione a titolo definitivo. Aurelio De Laurentiis non vuole spingersi oltre il prestito oneroso con diritto di riscatto".