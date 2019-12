CorSera - Ancelotti, nessun lieto fine a Napoli: il 5 novembre ha capito che l'avventura era finita

Carlo Ancelotti si prepara ad approdare sulla panchina dell'Everton. Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, fa il punto e racconta le ultime vicende dell'esperienza in azzurro: "Napoli non gli ha tributato troppi meriti, nonostante una grande vittoria proprio contro il Liverpool in Champions. La sua squadra agli ottavi ci è poi arrivata nell’ultima partita con il Genk nella notte che ha certificato il suo esonero. La scena finale di un film che non ha avuto un lieto fine, fra risultati deludenti in campionato, ritiri ordinati e disattesi. Fino all’ammutinamento: fu allora (5 novembre) che Ancelotti capì che il suo tempo a Napoli era finito".