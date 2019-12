Corsera - Ancelotti si sente in discussione, ma aspetta colloquio con la squadra

Si sente in discussione ma aspetta il confronto di oggi con la squadra dopo aver annullato il giorno libero. Così scrive di Carlo Ancelotti l'edizione odierna del Corriere della Sera, che fotografa così il momento: "Anche la società è pronta a trovare soluzioni. Il volto scuro dei giocatori del Napoli, usciti dal San Paolo tra fischi assordanti, fa da contraltare alla gioia della squadra di Sinisa Mihajlovic: fresca, felice per un’impresa che qui mancava da sette anni, grazie ai gol nel secondo tempo di Skov Olsen e Sansone. Non ha dovuto inventare chissà cosa, gli sono bastati il carattere e l’atteggiamento mai rinunciatario. Tutto quello che il Napoli non ha saputo esprimere, dando vita a una partita mediocre, dove è mancata anche la forza dei nervi".