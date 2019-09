CorSera - Bello da vedere, ma inconsistente sotto porta: il Napoli sbatte sulla difesa del Cagliari

Il Napoli sbatte sulla difesa del Cagliari e viene beffato negli ultimi minuti di partita, praticamente all'unica azione imbastita dalla formazione di Rolando Maran. Ad analizzare la situazione è anche l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Una sconfitta che smorza gli entusiasmi e soprattutto rimette in discussione la prova di maturità fornita dai partenopei nelle ultime tre partite. Ancelotti aveva tentato di rimediare all’inefficacia del tridente dei piccoli con Llorente e Milik, ma il Cagliari non si è fatto mai trovare impreparato. Azzurri persi nei passaggi stretti dei tre attaccanti leggeri, nella tecnica del regista di centrocampo e finiti sistematicamente nelle maglie strette della difesa schierata da Maran. Primo tempo sotto ritmo, il Napoli aveva nella testa l’idea di alzare o abbassare l’intensità delle giocate e così di riuscire a comandare il gioco: ha tenuto sicuramente il campo, rischiando poco o nulla, ma non ha trovato il guizzo vincente. Fino alla trequarti bello da vedere, inconsistente sotto porta".