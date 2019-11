CorSera: "Con la sospensione della gara i giocatori del Napoli non si sono sentiti abbandonati"

Sui quotidiani si parla tanto anche del coraggio dell'arbitro Rocchi per aver sospeso per qualche minuto Roma-Napoli a causa dei ripetuti cori di discriminazione territoriale contro Napoli e i napoletani. Scrive così il Corriere della Sera: "Minuto 22: l’arbitro Rocchi interrompe la gara e chiama i giocatori in mezzo al campo. Edin Dzeko si sbraccia verso la curva, invitandola a tifare per la propria squadra. I cori finiscono, per ritornare solo — vilmente — a partita conclusa [...]. Ha vinto l’arbitro Rocchi, che ha gestito al meglio la situazione. Ha vinto Edin Dzeko, che ha esercitato al meglio il suo ruolo di capitano. Hanno vinto anche i giocatori del Napoli, che questa volta non si sono sentiti abbandonati".