Corsera - Costava 4 mln, ora è esploso: Napoli, Juve ed Inter in prima fila per Haland

Come possiamo spendere 4 milioni per un ragazzino che segna tanto, sì, ma lo fa in Norvegia, in un calcio senza storia e senza competitività? L'edizione odierna del Corriere della sera parla di Erling Braut Haaland che era stato notato da alcuni dirigenti italiani ai tempi del Molde, senza che però facessero il passo decisivo. Ora scrive il quotidiano "Ha gli occhi di mezza Europa addosso, Juve Inter e Napoli in prima fila. A luglio ha compiuto 19 anni e i più grandi club del mondo gli hanno messo gli occhi addosso. Solo che 4 milioni non bastano più, e nemmeno 5, quanti lo ha pagato il Salisburgo a gennaio per prenderlo dal Molde: ne servono molti, ma molti di più".