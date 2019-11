Corsera - Dal Liverpool al Salisburgo: due mesi per passare dall'esaltazione alla depressione

Dal Liverpool alla maledetta notte col Salisburto: due mesi per passare dall'esaltazione alla depressione. Scrive così sul momento del Napoli l'edizione odierna del Corriere della Sera: "In una notte di Coppa il Napoli raggiunse il punto massimo di esaltazione. Dopo quasi due mesi, un’altra notte ha decretato invece il punto più basso della gestione di Carlo Ancelotti. Liverpool sconfitto a settembre e Salisburgo contenuto a malapena a novembre, eccoli gli avversari delle due notti: per il Napoli l’inizio e la fine di un’epoca breve in cui le belle speranze hanno lasciato il posto alle inquietudini e alla paura".