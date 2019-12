CorSera: "Dopo 45' destino Ancelotti era segnato, Zielinski ha sospeso giudizio"

Il Napoli non gira come dovrebbe e come vorrebbe il suo allenatore, la cui posizione resta traballante. Anche il Corriere della Sera conferma che le riflessioni su Carlo Ancelotti sono in atto, ma per avere una decisione definitiva bisognerà aspettare almeno fino a martedì sera, quando gli azzurri scenderanno in campo contro il Genk e dovranno soltanto pareggiare per approdare agli ottavi di finale di Champions League:

"Dopo un primo tempo desolatamente apatico il futuro del Napoli era plumbeo e il destino di Carlo Ancelotti segnato. Non che alla fine le cose siano tanto migliori. Ma il rasoterra di Zielinski, che serve a riequilibrare la rete di Lasagna nel primo tempo, sospende il giudizio. Per la verità più sull’allenatore, che sulla squadra".