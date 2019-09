Corsera - Due sconfitte sono allarme per sogno scudetto: un dato statistico spaventa il Napoli

Il secondo k.o. in cinque partite è un fardello per le ambizioni (anche dichiarate) di scudetto. Il Corriere della Sera oggi in edicola si affida alla statistica per il commento di Napoli-Cagliari: "I numeri saranno anche poco appassionanti, ma raccontano che negli ultimi dieci anni le squadre che hanno vinto il titolo, di sconfitte ne hanno incassate di media quattro. Il Napoli ha già «giocato» due bonus, ma in proiezione (soprattutto mentale) ha l’esempio «eccezionale» della Juventus nella stagione 2015-2016: contava quattro sconfitte a fine ottobre, poi vinse il titolo con tre giornate di anticipo.