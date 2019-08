CorSera - Fiorentina-Napoli, adrenalina pura! Ancelotti suda freddo, ma vince l'esperienza

Il Napoli batte la Fiorentina al Franchi, ma le polemiche per l'arbitraggio di Massa sono tante, specie per l'episodio del rigore su Dries Mertens. Una partita piena di spettacolo, come scrive il Corriere della Sera: "Sette gol e mille emozioni. Fiorentina-Napoli è adrenalina pura. Novanta minuti con il fiato in gola. Vince la squadra più esperta e scafata, anche quella più fortunata. Ancelotti risponde subito alla Juve. In attesa dell’Inter, domani sera contro il Lecce, sembra già l’inizio di un lungo sprint. Ma Carletto suda freddo nonostante l’afa. La prima Fiorentina di Commisso è bella e ingenua, tanto quanto il Napoli è compassato, cinico e abile a colpire in contropiede. Sulla vittoria degli azzurri l’ombra di un rigore regalato alla fine del primo tempo che cambia l’inerzia della partita. Mertens, che 5 minuti prima aveva pareggiato l’1-0 di Pulgar, si lascia cadere nell’area di rigore viola davanti a Castrovilli e né l’arbitro Massa, né Doveri alla Var si accorgono del pasticcio".