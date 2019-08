CorSera - I dettagli della causa Icardi-Inter: 41 prove, Mauro porta i compagni a testimoniare

Mauro Icardi porta l'Inter in tribunale. C'è una svolta nell'affare legato al bomber argentino, che rompe definitivamente con la sua squadra, facendogli causa, imputandogli di averlo discriminato. Dall'impossibilità di partecipare alle pubblicità agli allenamenti tattici a cui non può partecipare, ma anche per il fatto di non partecipare alle amichevoli o alle partitine. E porta tante prove a corredo, come sottolinea il Corriere della Sera:

"Icardi parla di «comportamenti vessatori», elenca tutte le sedute in cui è stato costretto ad allenarsi con altri «esuberi», produce 41 prove, tra documenti, video e articoli e chiama a testimoniare tutti i compagni. Si rifà all’articolo 7.1 dell’Accordo Collettivo dei calciatori e cita il portiere Puggioni del Chievo e il difensore Albertazzi del Verona come casi simili al suo, vinti poi dai giocatori. L’Inter non si ammorbidirà, è convinta di aver ragione, perché Icardi si è sempre allenato in gruppo tranne per le parti tattiche, che sono a discrezione dell’allenatore. Ma ora il giocatore potrebbe partecipare di più agli allenamenti: deciderà Conte. Ma stavolta la sfida del bomber da 124 gol rischia di essere un’autorete".