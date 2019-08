CorSera - Icardi non si muoverà da Milano: problemi familiari, ma rischia di non giocare più

Non c'è ancora chiarezza sul futuro di Mauro Icardi, al momento imprigionato in un limbo dal quale sembra non ci sia via d'uscita in tempi brevi. Anche l'edizione online de Il Corriere della Sera ha fatto il punto della situazione, di fatti ipotizzando anche una situazione futura non proprio rosea per il bomber argentino: "La signora Nara attende, perché l’estate è quasi finita, ma un anno da passare è lungo. Di criptico qui non c’è nulla, la convinzione è che Icardi (con un contratto da 5 milioni fino al 2021) non si muoverà da Milano, soprattutto per motivi familiari, prevalenti oggi rispetto alla carriera. A giorni la coppia entrerà nella casa in Porta Nuova, il quartiere più all’avanguardia della città. Il trasloco non è contemplato, anche perché c’è da curare e godersi il villone da più di 3 milioni sul lago di Como regalato da lui a lei l’anno passato. E così il bomber con una clausola rescissoria da 110 milioni (ma che l’Inter venderebbe volentieri per 75) rischia di non giocare più. Icardi però continua a dirsi sereno, Wanda prende il sole a Ibizia, quasi domandandosi: ma quale centravanti è più forte di Icardi? Aspetta proposte, non vuole sentire parlare di squadre che non disputano la Champions League (per questo il rifiuto alla Roma) e considera ogni club diverso dalla Juve un passo indietro nella carriera del marito".