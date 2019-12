CorSera - Incredibile Ancelotti, torna in panchina a 5 giorni dall’esonero: sabato l'esordio

"Incredibile Ancelotti: torna in panchina a 5 giorni dall’esonero" titola l'edizione odierna del Corriere della Sera dopo la notizia dell'accordo ad un passo dall'ormai ex allenatore del Napoli e l'Everton, Il club inglese è al 16esimo posto in Premier League, ora è stato affidato a Duncan Ferguson dopo l'esonero di Marco Silva. A quanto pare, Ancelotti dovrebbe esordire sabato in casa, a Goodison Park, contro l’Arsenal in cerca ancora di un allenatore (per ora c’è Ljungberg) dopo aver esonerato Unai Emery.