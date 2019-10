Corsera - Insigne, lezione di Ancelotti recepita: ieri ha lavorato in silenzio e più degli altri

Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne non si sono mai amati troppo, questione di carattere più che di campo. Scrive così l'edizione odierna del Corriere della Sera, che analizza la situazione dopo le polemiche di mercoledì: "Il giorno dopo la 'tempesta' di Genk diventa difficile far finta di niente sul campo di allenamento di Castel Volturno. Il posto in tribuna alla Luminus Arena, il modo più diretto con il quale l’allenatore del Napoli ha punito il suo capitano, è un segnale recepito da Insigne ma anche dal resto della squadra. Che forse adesso inizia a comprendere che il leader calmo è tale fino a un certo punto. E che le rotazioni c’entrano poco con i comportamenti. Ecco, il messaggio. Destinato al rigore professionale, al senso da dare alle parole, quelle distribuite qua e là dopo una sostituzione, o ancor più, dopo una partita non giocata. E Insigne ieri ha lavorato in silenzio, come e più degli altri".