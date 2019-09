CorSera lancia l'Inter: "Napoli a -6 e Juve con problemi, l'Inter può sognare!"

Quinto successo consecutivo per l'Inter di Antonio Conte in cinque gare di campionato e nerazzurri già in vetta alla Serie A davanti a tutte le rivali. Sulla prestazione meneghina Alberto Dalla Palma, firma del Corriere dello Sport, parla del rendimento di Samir Handanovic, portiere ed estremo difensore del club: "Lo sloveno - si legge - per una notte è stato più decisivo di Conte, al quale avevamo fatto grandi complimenti dopo la quarta vittoria del campionato, nel derby contro il Milan. Erano complimenti sinceri e convinti, altrimenti non lo avremmo paragonato addirittura a Mourinho, ma siccome il tecnico nerazzurro ha fatto capire che le celebrazioni non gli piacciono e che sarebbero addirittura pretestuose per colpirlo alla prima sconfitta, lasciamo perdere la sua partenza record e diamo il palcoscenico ad Handanovic, che ha portato l’Inter non ancora in fuga (la Juve è a due passi) ma comunque in una posizione di forza rispetto a tutte le avversarie. Dopo cinque giornate il Napoli ha già sei punti di distacco e Sarri non ha ancora trovato la pozione magica per la squadra bianconera: un sogno più bello, l’Inter, non poteva farlo".