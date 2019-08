CorSera - Mertens ha simulato, per la prova tv dipende da Pecoraro che è tifoso napoletano

Sul Corriere della Sera oggi in edicola si parla della simulazione di Dries Mertens e della prova tv che, da regolamento, non dovrebbe esserci: "Per la Fiorentina, Mertens ha simulato e gli juventini, per una volta, sono d’accordo. Ma è difficile immaginare che possa essere usata la prova tv per squalificare il falso nove di Ancelotti, considerando che la Var ha visto tutto. Però non si sa mai. Dipenderà da Pecoraro, capo della Procura federale e tifoso napoletano dichiarato".