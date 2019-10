Corsera - Napoli a -2 rispetto allo scorso anno, partenza peggiore degli ultimi sette anni

Partenza falsa. L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza così l'avvio di campionato della squadra di Carlo Ancelotti: "Toro-Napoli era la sfida di quelli che non sapevano pareggiare. Finisce 0-0. La stagione è appena iniziata, ma c’è una gran smania di voler chiudere in fretta percorsi, speranze, ambizioni. Il Napoli arriva a questa sosta con due punti in meno rispetto a un campionato fa, mai così male negli ultimi sette anni".