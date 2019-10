CorSera - Napoli ed Atalanta, viaggi a ritmi contrapposti: impressionante la Dea in trasferta

L'edizione odierna de Il Corriere della Sera fa il punto sui momento di Napoli ed Atalanta a poche ore dalla sfida che in andrà in scena questa sera: "Atalanta e Napoli, viaggiano a ritmi contrapposti: in campionato la squadra di Gasperini ha subito una sola sconfitta casalinga sul campo neutro di Parma contro il Torino; in trasferta il ritmo è impressionante con dieci punti su dodici, fermandosi soltanto in casa della Lazio. Zero punti però in Europa, con cinque gol rimediati a Manchester, sponda City, la settimana scorsa. Lo scotto del noviziato, che non paga invece il Napoli primo nel suo girone".