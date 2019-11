CorSera - Napoli in crisi di gioco e idee: Ancelotti rischia di essere scaricato da club e squadra

Un pari che non serve a nessuno, ma men che meno al Napoli. Al Meazza finisce 1-1 e gli azzurri non riescono a trovare la via d'uscita da una crisi profonda che ha colpito la squadra e la tormenta praticamente da un mese. Il Napoli non vince da sei partite e una striscia negativa così ampia non si aveva da quasi sette anni, un'infinità. Lo sottolinea anche l'edizione odierna del Corriere dello Sera:

"Milan e Napoli restano nei guai e con le spalle al muro. Il pari, in questa situazione complicata, assomiglia a una sconfitta e il discorso vale per Pioli ma soprattutto per Ancelotti. San Siro applaude il vecchio maestro che torna a casa senza sorrisi. La sua squadra è lenta, involuta, anche supponente e sprecona in contropiede prima con Callejon e poi con Insigne durante il primo tempo.

[...] Il Napoli resta in crisi di gioco e di idee. La tensione tra i giocatori e il club è un fardello pesantissimo e condiziona il futuro di Ancelotti, che rischia di essere scaricato da tutte e due le parti".