Corsera - Novità Var: in arrivo la 'Central Room' e si valuterà di inserire la 'chiamata' degli allenatori

Tante polemiche sull'utiizzo del Var e possibilità novità in arrivo nella gestione del supporto tecnologico. Ad affrontare la questione è l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Nell’attesa la consolazione è pensare alla sala Var di Coverciano, la cosiddetta 'Central room' che potrebbe debuttare nel girone di ritorno: «Sarà una svolta, perché sarà anche più facile spiegare le decisioni — ha detto Nicchi — e lo faremo in diretta». Non è detto che basti per fare rispettare l’uniformità di giudizio. Ma la speranza c’è. E anche la possibilità di introdurre una o più «chiamate» della Var per gli allenatori durante una partita è un tema che potrebbe essere messo all’ordine del giorno in un futuro non così remoto: da parte degli arbitri non ci sarebbe nessuna battaglia di retroguardia in tal senso, ma certo sarebbe necessario una modifica del regolamento. Di sicuro non sarebbe l’ultima. E nemmeno la peggiore".