CorSera - Spogliatoi, Ancelotti non ha retto allo scenario: ritardo clamoroso dei lavori

L’entrata è a gamba tesa, ma lo scenario apparso agli occhi di Carlo Ancelotti, ieri in visita al «nuovo» stadio San Paolo, dev’essere stato raccapricciante. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera dopo il comunicato del tecnico del Napoli per questa situazione degli spogliatoi dello stadio: "Spogliatoi impraticabili, invasi da tavoli da lavoro, tinozze colme di pittura a testimoniare un ritardo clamoroso nella consegna dei locali da parte del Comune e dell’Agenzia regionale per le Universiadi che si erano impegnati a completare la ristrutturazione entro la fine di agosto. Ancelotti non ha retto".