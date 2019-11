Corsera - Stangata di ADL non troverà calciatori impreparati: già studiata strategia difensiva con rispettivi legali

Lunedì il Napoli dovrebbe inviare le raccomandate per ratificare le sanzioni ai calciatori dopo il rifiuto di presentarsi in ritiro nella notte del 5 novembre. Sanzione che, come scrive il Corriere della Sera, non troverà impreparati i calciatori: "La stangata non arriva inaspettata: i giocatori pure hanno consultato i rispettivi avvocati e la vicenda seguirà il suo iter davanti al collegio arbitrale, ciascuno potrà evidentemente opporsi entro quindici giorni dal momento in cui riceverà la raccomandata."