CorSport - Ancelotti pensa di confermare il tridente col Verona: ballottaggio in attacco

Si lavora al Verona, tante le idee tattiche e di formazione per Ancelotti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, ad esempio, fa sapere che l'allenatore del Napoli è intenzionato a confermare il 4-3-3 in fase attiva visto col Torino con Insigne a sinistra, Callejon a destra e uno tra Mertens e Milik come attaccante. Non solo: il quotidiano rivela che sarà ripristinato anche il ritiro, coi giocatori che dopo la seduta pomeridiana di domani trascorreranno la vigilia in albergo a Castel Volturno.