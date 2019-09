CorSport - Che mercato: 6 acquisti e 14 cessioni per un totale di 266mln rispettando il bilancio

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riassume il mercato del Napoli all'indomani della sua conclusione. Per la società azzurra sei acquisti, quattordici cessioni, 115 milioni investiti e 151 incassati, dunque un valzer di 266 milioni per una finestra di trasferimenti che è stata intensa e, scrive il quotidiano, era cominciata già a gennaio, con Hamsik in Cina per 20 milioni. Il tutto, si legge, per assecondare le esigenze del bilancio e sostenerlo secondo progetto.