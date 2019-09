CorSport - Col Cagliari sette cambi: rivoluzione in difesa, Lozano torna in attacco

Sette cambi per il Napoli rispetto alla gara contro il Lecce: l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che ci sarà l'ennesima rivoluzione di formazione per Ancelotti. In porta Meret, in difesa tre nuovi come Di Lorenzo, Manolas e Mario Rui, a centrocampo tornano Allan e Callejon, in attacco Mertens e Lozano. Una squadra inedita rispetto a quella di domenica per coinvolgere tutti nel proprio progetto tattico.