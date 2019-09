CorSport - Col Cagliari torna il tandem dei piccoletti: Ancelotti ha scelto la coppia d'attacco

Llorente-Milik contro il Lecce, esperimento vincente, ma domani si cambia: l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che contro il Cagliari l'allenatore azzurro, Carlo Ancelotti, tornerà ad affidarsi all'attacco dei piccoletti, ovvero Lozano e Mertens. Il primo ha giocato una ventina di minuti allo stadio Via del Mare, il secondo è rimasto in panchina e ora non vede l'ora di ritrovare il campo dato che è a due gol dai 115 di Maradona. Un obiettivo che può raggiungere già domani.