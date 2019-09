CorSport - Curve e Distinti in esaurimento per Cagliari e Brescia: si punta a superare i 32mila con la Samp

Accelerata nella vendita dei biglietti per le prossime due sfide di campionato, domani col Cagliari e domenica col Brescia. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che per le due gare sono introvabili i biglietti di Curva per l'anello superiore, in esaurimento anche i Distinti. L'obiettivo, in una delle due o magari entrambe, sarà superare i 32mila presenti contro la Sampdoria.