CorSport - Elmas il piccolo Modric che ha stregato Ancelotti: le cifre dell'investimento

L'edizione odierna del Corriere dello Sport elogia Elif Elmas, talento del Napoli, ribattezzandolo il piccolo Modric. Il quotidiano ne approfitta anche per aggiornare le cifre del suo trasferimento: 16 milioni di euro per strapparlo al Fenerbahce, un milione e duecentomila euro di ingaggio per cinque anni, al netto sono sei e al lordo sono dodici, per un totale di 28 milioni investiti per questo gioiellino che a breve compirà vent'anni ma che in campo non li dimostra affatto.