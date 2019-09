CorSport - Elmas, scelta la casa napoletana: presto lo raggiungeranno i genitori

Elif Elmas si sta ambientando a Napoli. Non è mancato qualche problema di comunicazione, dialoga più che altro in inglese coi compagni, ma le lezioni non mancano e migliorerà in fretta. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che aggiunge: il macedone occupera l'abitazione di Rog, il suo anfitrione è Maksimovic e presto si trasferiranno a Napoli anche i suoi genitori che potrebbero vederlo debuttare con la Samp sabato 14 settembre.