CorSport esalta Kou: "Top-player a livello mondiale, candidatura al Pallone d'Oro è una conferma"

Il nome di Kalidou Koulibaly è tra i 30 dell'elenco dei candidati al Pallone d'Oro. Elogio del Corriere dello Sport al difensore algerino: "Ormai Koulibaly è un top player a livello mondiale - si legge -, più che una sorpresa, il suo inserimento in lista dei candidati è la conferma di quanto dimostrato in questi anni". Un gran bel traguardo per il difensore senegalese arrivato a Napoli nel 2014 dal Genk per poco meno di 10 milioni e ora sul tetto del mondo tra i big del calcio.