CorSport - Il Napoli blinda la difesa: mancano solo le firme per i prossimi due rinnovi

Nikola Maksimovic è vicinissimo al rinnovo di contratto: il Napoli non vuole farselo scappare, ricordando che la scadenza è fissata per giugno 2021. Firmerà, assieme a lui, anche Sebastiano Luperto, cresciuto nel settore giovanile azzurro e tenuto in grande considerazione da Ancelotti che lo blindò un anno fa chiedendone esplicitamente la conferma. Lo riporta il Corriere dello Sport.