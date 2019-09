CorSport - Koulibaly riposerà per la prima volta col Cagliari: tutto dipenderà da Manolas

Fino a questo momento Koulibaly e Fabian le hanno giocate tutte: 450 minuti in campo per entrambi. Ma il senegalese domani col Cagliari potrebbe riposare per la prima volta. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che deciderà Manolas. Il centrale greco ieri ha fatto differenziato ma oggi dimostrerà ad Ancelotti di aver dimenticato l'acciacco Champions e di essere pronto ad affiancare Maksimovic. Con lui Meret in porta e Di Lorenzo-Mario Rui sulle corsie laterali.