CorSport - La giornata di ADL: firma della convenzione e possibile saluto ad Ancelotti

Quest'oggi, nel primo pomeriggio, De Laurentiis sarà a Palazzo San Giacomo per firmare la convenzione di cinque anni più cinque del San Paolo. Una vera e propria svolta per lo stadio. L'dizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il patron del Napoli potrebbe approfittarne, questa mattina, per fare un giro a Castel Volturno. Un saluto alla squadra, che si starà allenando, e uno ad Ancelotti, col quale s'è già confrontato lunedì scorso. Un incontro, eventuale, per avere il piacere di dialogare un po' di calcio.