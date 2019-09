CorSport - Llorente ha firmato un biennale, oggi primo allenamento a Castel Volturno

Inizia oggi l'avventura di Fernando Llorente con la maglia del Napoli. L'attaccante spagnolo, ufficiale ieri, ha firmato un contratto biennale e, secondo il Corriere dello Sport, si allenerà oggi per la prima volta agli ordini di Carlo Ancelotti a Castel Volturno. Mancava, in organico, un calciatore con le sue caratteristiche, bravo di testa e in grado di saper creare spazi ai compagni.