CorSport - Llorente in grande forma: chi lo sta testando è rimasto impressionato per due motivi

Il Napoli ha ingaggiato Fernando Llorente da svincolato ma l'attaccante è in grande forma. In estate si è allenato in solitudine, ha mezzi fisici importanti e chi lo sta testando nei suoi primi momenti azzurri è decisamente impressionato dalla verve e dalla sua forza. Il retroscena è stato raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola. Per questo lo spagnolo potrebbe subito conquistare una maglia da titolare alla ripresa del campionato contro la Sampdoria con Milik out.