CorSport - Lozano, manca solo l'ufficialità: tutto fatto, già pronto contratto da 36 pagine

Hirving Lozano al Napoli si farà, nessun colpo di scena. La conferma arriva dal Corriere dello Sport oggi in edicola. Secondo il quotidiano, infatti, l'affare è concluso e va solo ufficializzato. I contratto vanno redatti e quelli del Napoli, di 36 pagine, sono più complessi di altri. Ma tra i club c'è l'accordo così come tra la società azzurra e Mino Raiola, agente del messicano, che ha incontrato De Laurentiis domenica e lunedì. Tutto pronto per l'acquisto più costoso nella storia del club azzurro. Lozano è ad un passo dal vestire la maglia del Napoli.