CorSport - Lozano più di Rodrigo: il Napoli vuole chiudere in fretta con l'aiuto di Raiola

© foto di Imago/Image Sport Hirving Lozano più di Rodrigo. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, il messicano sarebbe la prima opzione del Napoli per rinforzare il proprio attacco nel mercato estivo. Il PSV resta fermo nelle sue richieste molto alte ma l’agente del calciatore Mino Raiola, lo stesso di Lorenzo Insigne, sarebbe il collante di questa operazione che il Napoli vorrebbe chiudere in fretta per evitare aste sul talento classe ‘95