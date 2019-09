CorSport - Maksimovic terzino e Lozano ancora titolare: le scelte di Ancelotti per il Liverpool

Maksimovic può tornare a giocare a destra come finto terzino: l'edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare le scelte di formazione per stasera e nel 4-4-2 che ha in mente il tecnico c'è il serbo e non Di Lorenzo. Per il resto, rispetto alla gara con la Sampdoria, torna Manolas in difesa, Ghoulam a sinistra, Allan in mediana e Insigne sulla corsia mancina. In attacco ancora panchina per Llorente, al fianco di Mertens c'è Lozano, pronto alla sua seconda consecutiva da titolare.